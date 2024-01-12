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Владимир Тарасенко стал 17-м россиянином, достигшим отметки в 600 очков в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своей площадке «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в этой игре. Таким образом, Тарасенко стал 17-м хоккеистом из России, набравшим 600 (279+321) очков в НХЛ.

Тарасенко выступает в НХЛ с 2013 года. Первые 10 лет своей карьеры Тарасенко провёл в команде «Сент-Луис Блюз». 9 февраля 2023 года игрок был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Минувшим летом россиянин стал свободным агентом и подписал соглашение с «Сенаторз». В текущем сезоне Тарасенко сумел набрать 26 очков (9+17) за 35 игр.