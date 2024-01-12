Егор Шарангович оформил второй хет-трик за карьеру в НХЛ

25-летний белорусский нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович отметился своим вторым хет-триком в НХЛ в выездном матче регулярного чемпионата с «Аризона Койотс».

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С момента его первого хет-трика, который он оформил ещё в составе «Нью-Джерси Дэвилз» в апреле 2022 года с «Флоридой Пантерз», прошёл один год и девять месяцев.

Всего в нынешнем сезоне Шарангович принял участие в 42 матчах за «Калгари», в которых отметился 30 (17+13) результативными действиями при показателе полезности «-9». За карьеру в НХЛ на его счету 133 (67+66) очка в 246 встречах.

Летом 2023 года Шарангович заключил двухлетний контракт с «Калгари» на общую сумму в $ 6,2 млн ($ 3,1 млн за сезон).