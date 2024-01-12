Карбери рассказал, что больше всего его разочаровало в игре «Вашингтона» с «Сиэтлом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери назвал отсутствие командной энергии главным разочаровывающим фактором в игре «столичных» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (1:4).

«Просто жизненная энергия – нам нужно было гораздо больше её в третьем периоде. Даже если вы не собираетесь выигрывать эту игру, даже если мы не собираемся забивать гол в этой ситуации, вам очень нужно хорошее движение. Вам нужны ребята, которым некомфортно в этой ситуации. Остановитесь у вратаря и сделайте что-нибудь, чтобы как-то повлиять на игру, вместо того, чтобы просто тихо уйти в закат. И это то, о чём я подумал в конце, ребята просто «молча» закончили игру, что разочаровывает», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, «Вашингтон», набрав 44 очка в 39 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.