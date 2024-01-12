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Томаш Юрчо отметился дебютной заброшенной шайбой за «Авангард» в игре с «Амуром»

В эти минуты в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Амур» принимает «Авангард». Идёт первый период, счёт равный – 1:1.

В середине первого периода в составе омского клуба впервые отличился 31-летний словацкий нападающий Томаш Юрчо, которому ассистировал Николай Прохоркин. Благодаря этому голу «Авангард» сравнял счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Юрчо проводит свой третий матч за «Авангард». Ранее ему не удавалось отметиться результативными действиями. В прошлых матчах он проводил на льду в среднем 14 минут.

Всего в КХЛ Юрчо успел провести в составе «Барыса» и «Куньлунь Ред Стар» 56 матчей, набрав 38 (15+23) очков.