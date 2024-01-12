Венсан: верим, что у Тарасова есть потенциал стать первым вратарём «Коламбуса»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан объяснил, почему в клубе стали реже доверять 29-летнему латвийскому вратарю Элвису Мерзликину, который в последний раз появлялся на льду 29 декабря в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).

«Мы хотим оценить игру Тарасова. Я знаю, что Даниил давно не играл. Мы хотим посмотреть на его игру и оценить некоторые аспекты. Верим, что у Тарасова есть потенциал, чтобы стать первым вратарём команды, но ему необходимо это доказать.

Реакция Мерзликина? Он недоволен и хочет играть. Но это нормально, он хоккеист. Будь я на его месте, я бы реагировал точно так же. Элвис хороший вратарь, но сейчас, учитывая место в турнирной таблице, самое время оценить Тарасова», — приводит слова Венсана журналист Джефф Свобода в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Даниил Тарасов провёл в нынешнем сезоне семь матчей в составе «Коламбуса», в которых одержал две победы, отразив 88,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,79.