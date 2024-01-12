Экс-форвард клубов КХЛ: арена «Рейнджерс» — как музей, люди брали билеты по $700

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Вадим Бердников рассказал о посещении домашнего стадиона «Нью-Йорк Рейнджерс» «Мэдисон Сквер Гарден».

«Конечно, всё сделано супер. На матче „Рейнджерс“ – „Вашингтон“ (5:1) были полные трибуны, это ещё было праздничное время. Я разговаривал с людьми, которые покупали билеты, они брали по $700. Это приличные деньги. На «Мэдисон Сквер Гарден» в среднем всё дороже. У „Вашингтона“ майка стоит порядка $200, а у „Рейнджерс“ – $300», — цитирует Бердникова «РБ Спорт».

Напомним, в свой карьере Бердников играл за «Барыс», «Трактор», «Витязь», «Атлант», «Спартак», «Северсталь», «Арлан» (Казахстан) и «Бурос» (Швеция). Ранее бывший нападающий подробно рассказал о своей жизни в США.

Отметим, что в ближайшем матче «Вашингтон Кэпиталз» вновь встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», но уже на площадке столичного клуба. Встреча состоится завтра, 13 января, и начнётся в 21:00 мск.