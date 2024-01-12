«Приятная история в неудачный для команды год». THW — о «русской тройке» «Коламбуса»

Североамериканский журналист Марк Шейг в статье на сайте The Hockey Writers высказался о влиянии «русской тройки» Кирилл Марченко — Дмитрий Воронков — Егор Чинахов на игру «Коламбус Блю Джекетс» в нынешнем сезоне.

«Недавно тройку распустил главный тренер, но какое-то время они были лучшими игроками «Блю Джекетс». Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков добились успехов. Марченко оформил хет-трик с «Баффало», продемонстрировав свои способности на добивании. Чинахов использует этот сезон, чтобы показать, что он может многое дать команде. Воронков всё ещё учится игре в НХЛ, но уже показал, кем он может стать в лиге.

Каждый из них также показал, что является потенциально важным игроком для «Блю Джекетс» в будущем. Вскоре у каждого из них должны быть заключены новые контракты. Это была приятная история в неудачный для команды год», — сказано в статье.