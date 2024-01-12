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Антон Силаев — лучший среди защитников в рейтинге драфта НХЛ-2024 по версии Крэйга Баттона

Директор по скаутингу канадского издания TSN Крэйг Баттон составил рейтинг драфта НХЛ-2024 по состоянию на 11 января 2024 года.

Лидером рейтинга стал канадский центрфорвард Маклин Селебрини. На второй строчке — американский нападающий Коул Эйзерман. На третьей строчке — лучший из защитников рейтинга — игрок «Торпедо» Антон Силаев. Четвёртый — белорусский защитник Артём Левшунов, пятый — форвард системы СКА Иван Демидов.

Среди других российских игроков в рейтинге находятся: Игорь Чернышов (24-е место, МХК «Динамо»), Матвей Шуравин (33, «Красная Армия»), Никита Артамонов (38, система «Торпедо») и Матвей Гридин (52, «Маскегон Ламберджекс», лига USHL).

Ранее журналист Кори Пронман в статье на портале The Athletic представил ранний рейтинг драфта НХЛ 2025 года.