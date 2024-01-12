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Нападающий «Спартака» Мальцев пропустит матч со СКА, Ковальчук — в составе

Нападающий «Спартака» Мальцев пропустит матч со СКА, Ковальчук — в составе
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Сегодня, 12 января, в Москве в матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» примет на своём льду СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны составы команд на центральный матч игрового дня.

В составе красно-белых данный матч пропустит нападающий Михаил Мальцев. Степень повреждения хоккеиста станет известна позже. В составе «Спартака» примет участие во встрече Илья Ковальчук.

В текущем сезоне 25-летний Мальцев провёл девять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности шесть очков.

Напомним, в нынешнем сезоне команды провели три матча, в которых подопечные Алексея Жамнова одержали две победы при одном поражении.

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