Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Hockey News: для нынешнего «Вашингтона» забросить больше двух за матч — это челлендж

The Hockey News: для нынешнего «Вашингтона» забросить больше двух за матч — это челлендж
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер после сегодняшнего поражения «Вашингтон Кэпиталз» от «Сиэтл Кракен» (1:4) высказалась о проблемах «столичных» в нападении в нынешнем сезоне.

«В четверг в начале игры «Вашингтон» выглядел довольно прилично и был в неплохой форме. После этого «Кэпиталз» перестали «давить на газ». Большую часть игры «Вашингтон» действовал по периметру, и это облегчало задачу сопернику.

В те редкие моменты, когда «Кэпиталз» проникали вглубь, возникало что-то интересное, вроде заработанного удаления Ником Дженсоном и выходом Коннора Макмайкла «один на один» с Джоуи Даккордом, однако не реализованного.

Но ключевое слово «редкие». У «Вашингтона» не получилось создать достаточно по-настоящему опасных моментов при игре «пять на пять», и это привычная история с начала этого сезона. Вспоминая команды «Кэпиталз» прошлых лет, у них не было проблем с результативностью. Теперь же, забросить больше двух за матч — это настоящий челлендж.

Макс Пасиоретти пришёл к точному выводу после игры: команде нужно упростить свою игру и начать забивать «грязные» голы. Игроки «Вашингтона» слишком часто разыгрывают до верного, что загоняет их в худшую позицию, приводит к потерям или проигранным единоборствам и, конечно же, к пустой трате времени, поскольку у команды не получается нанести бросок», — написала Сильбер в своей статье.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Картье (Макканн, Ларссон) – 08:50     0:2 Веннберг (Танев) – 18:12     1:2 Пасиоретти (Овечкин, ван Римсдайк) – 25:47     1:3 Шульц (Толванен, Бьёркстранд) – 38:20     1:4 Ларссон (Танев, Шварц) – 52:02    
Материалы по теме
Овечкин осваивает новую роль! Помог отличиться американцу, не забивавшему целый год
Овечкин осваивает новую роль! Помог отличиться американцу, не забивавшему целый год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android