The Hockey News: для нынешнего «Вашингтона» забросить больше двух за матч — это челлендж

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер после сегодняшнего поражения «Вашингтон Кэпиталз» от «Сиэтл Кракен» (1:4) высказалась о проблемах «столичных» в нападении в нынешнем сезоне.

«В четверг в начале игры «Вашингтон» выглядел довольно прилично и был в неплохой форме. После этого «Кэпиталз» перестали «давить на газ». Большую часть игры «Вашингтон» действовал по периметру, и это облегчало задачу сопернику.

В те редкие моменты, когда «Кэпиталз» проникали вглубь, возникало что-то интересное, вроде заработанного удаления Ником Дженсоном и выходом Коннора Макмайкла «один на один» с Джоуи Даккордом, однако не реализованного.

Но ключевое слово «редкие». У «Вашингтона» не получилось создать достаточно по-настоящему опасных моментов при игре «пять на пять», и это привычная история с начала этого сезона. Вспоминая команды «Кэпиталз» прошлых лет, у них не было проблем с результативностью. Теперь же, забросить больше двух за матч — это настоящий челлендж.

Макс Пасиоретти пришёл к точному выводу после игры: команде нужно упростить свою игру и начать забивать «грязные» голы. Игроки «Вашингтона» слишком часто разыгрывают до верного, что загоняет их в худшую позицию, приводит к потерям или проигранным единоборствам и, конечно же, к пустой трате времени, поскольку у команды не получается нанести бросок», — написала Сильбер в своей статье.