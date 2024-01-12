Ведущий центрфорвард «Спартака» выбыл из строя из-за перелома руки

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от СКА (2:5) рассказал о травме одного из ведущего игрока красно-белых Михаила Мальцева.

«Травмированные центральные? Их много. У Мальцева травма, приблизительно две-три недели. Перелом руки. Локтионов? Надо смотреть, пока точно сказать не можем, на какой срок он выбыл. Будет понятно завтра. Тоже похоже на перелом», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Отметим, что ранее нападающий оперировался в Германии и пропустил несколько месяцев из-за травмы.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний Мальцев провёл девять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности шесть очков.