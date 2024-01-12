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Ротенберг: есть вопросы к тем, кто дал бросать по воротам СКА в третьем периоде

Ротенберг: есть вопросы к тем, кто дал бросать по воротам СКА в третьем периоде
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после уверенной победы над «Спартаком» (5:2) в Москве рассказал об игре армейского клуба в третьем периоде, когда команда пропустила дважды и оценил выступление вратаря Никиты Серебрякова.

«Всегда разбираем соперников. Те моменты, которые создал соперник, это наши ошибки. Надо убирать ошибки и выполнять задание. Второй период, хороший пример для нас на будущее. Важно держать информацию внутри команды. В конце сезона обсудим всё.

Серебряков? Каждый игрок вносит вклад победу. Есть вопросы к тем, кто дал бросать в третьем периоде. Всё улучшим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Роман Ротенберг высказался о нападающем «Спартака» Илье Ковальчуке.

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