«По накалу сегодняшний матч был просто шикарным». Леонтьев — о победе над «Салаватом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал сухую домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым» (2:0).

«Такая тяжёлая победа, но она очень ценная, потому что соперники сразу предложили высокий темп игры. Мы приняли этот бой и выдержали. В конце, конечно, тяжеловато было, когда пошли удаления. Вся командная работа дала очень нужный результат. По накалу сегодняшний матч был просто шикарным. Ребят с победой, они сегодня герои!», — цитирует Леонтьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, для уфимского клуба это поражение от «Нефтехимика» стало третьим в сезоне.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Нефтехимик» сыграет на своей площадке с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» встретится в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар». Обе игры состоятся 14 января.