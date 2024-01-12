«Хочется радости какой-то». Защитник «Сочи» — о 15 поражениях подряд

Защитник ХК «Сочи» Артём Волков высказался о затяжной серии поражений южан, которая составляет 15 матчей подряд.

«Не особо тяжело находить мотивацию — её нужно находить, чтобы выигрывать игры. А их выигрывать всегда приятно. Нам надо выбираться из этой плохой серии. Хочется радости какой-то, больше побед. Трудно сказать, что пошло не так. Мы сами пытаемся разобраться в этой ситуации, как-то вылезти из неё. В общем, делаем всё, что можем», — сказал Волков в интервью «Известиям».

Южане не выигрывают с 26 ноября 2023 года, когда одержали победу над «Амуром» (5:2). В прошлом сезоне клуб установил антирекорд КХЛ, проиграв 21 матч подряд.

В следующем матче «Сочи» примет дома казанский «Ак Барс» 16 января.