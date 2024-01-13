Главный тренер «Каролины» рассказал о состоянии вратаря Кочеткова

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался о травме российского голкипера «ураганов» Петра Кочеткова.

«Кочетков находится в протоколе сотрясения мозга. Он выбыл на неопределённый срок», — приводит слова Бриндамора журналист Чип Александер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в одном из эпизодов матча с «Анахайм Дакс» (6:3) российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов толкнул игрока «Анахайма» на голкипера своего клуба Петра Кочеткова. В итоге российский вратарь не смог самостоятельно покинуть лёд и уступил место в воротах Антти Раанте.

«Каролина Харрикейнз» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 51 очко.