«С эмоциональной точки зрения это очень важно». Кузнецов — о спорах с судьями
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о целесообразности споров с арбитрами в современном хоккее.
«Каждый раз, когда я пытаюсь с ними поговорить, это, наверное, бессмысленно, но с эмоциональной точки зрения это очень важно.
Это просто эмоции, не так ли? Твоё несогласие занимает всего несколько секунд. К сожалению, когда ты выходишь на матч, ты находишься в «режиме соревнования» и хочешь победить. Тебе не хочется получать штрафы и ты реагируешь таким образом. Это просто эмоции», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кузнецова 13 (6+7) очков в 35 матчах за «Кэпиталз».
«Вашингтон» находится на 12 месте в таблице Восточной конференции с 44 очками.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Картье (Макканн, Ларссон) – 08:50 0:2 Веннберг (Танев) – 18:12 1:2 Пасиоретти (Овечкин, ван Римсдайк) – 25:47 1:3 Шульц (Толванен, Бьёркстранд) – 38:20 1:4 Ларссон (Танев, Шварц) – 52:02
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