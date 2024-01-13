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Главный тренер «Миннесоты» обвинил арбитров в поражении от «Филадельфии»

Главный тренер «Миннесоты» обвинил арбитров в поражении от «Филадельфии»
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал момент в овертайме сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ), в котором судьи не заметили нарушения на Йоэле Эрикссоне Эке.

«Чистое удаление. Очевидный штраф. Его тянули, хватали за свитер, удерживали. Очень жаль, что в том моменте не прозвучал свисток. Тем не менее нам не следовало доводить до этого», — приводит слова Хайнса журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Напомним, по ходу третьего периода «Миннесота» вела 3:1, однако не сумела удержать преимущество.

«Уайлд» расположились на 13-м месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 39 очков. В следующем матче «дикари» 14 января примут дома «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Юханссон (Эрикссон Эк) – 20:51     1:1 Фараби (Конечны, Кутюрье) – 23:37     2:1 Хартман (Голигоски, Богосян) – 41:48     3:1 Болди (Миддлтон, Хартман) – 44:38     3:2 Фёрстер (Лотон, Уокер) – 49:31     3:3 Типпетт (Конечны, Драйсдейл) – 50:56     3:4 Фараби (Замула, Типпетт) – 63:36 (pp)    
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