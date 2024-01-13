Главный тренер «Миннесоты» обвинил арбитров в поражении от «Филадельфии»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал момент в овертайме сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ), в котором судьи не заметили нарушения на Йоэле Эрикссоне Эке.

«Чистое удаление. Очевидный штраф. Его тянули, хватали за свитер, удерживали. Очень жаль, что в том моменте не прозвучал свисток. Тем не менее нам не следовало доводить до этого», — приводит слова Хайнса журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Напомним, по ходу третьего периода «Миннесота» вела 3:1, однако не сумела удержать преимущество.

«Уайлд» расположились на 13-м месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 39 очков. В следующем матче «дикари» 14 января примут дома «Аризону Койотс».