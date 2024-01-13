Главный тренер «Миннесоты» обвинил арбитров в поражении от «Филадельфии»
Поделиться
Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал момент в овертайме сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:4 ОТ), в котором судьи не заметили нарушения на Йоэле Эрикссоне Эке.
«Чистое удаление. Очевидный штраф. Его тянули, хватали за свитер, удерживали. Очень жаль, что в том моменте не прозвучал свисток. Тем не менее нам не следовало доводить до этого», — приводит слова Хайнса журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.
Напомним, по ходу третьего периода «Миннесота» вела 3:1, однако не сумела удержать преимущество.
«Уайлд» расположились на 13-м месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 39 очков. В следующем матче «дикари» 14 января примут дома «Аризону Койотс».
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Юханссон (Эрикссон Эк) – 20:51 1:1 Фараби (Конечны, Кутюрье) – 23:37 2:1 Хартман (Голигоски, Богосян) – 41:48 3:1 Болди (Миддлтон, Хартман) – 44:38 3:2 Фёрстер (Лотон, Уокер) – 49:31 3:3 Типпетт (Конечны, Драйсдейл) – 50:56 3:4 Фараби (Замула, Типпетт) – 63:36 (pp)
Материалы по теме
Комментарии
- 13 января 2024
-
08:05
-
07:53
-
07:35
-
07:13
-
06:47
-
06:39
-
06:19
-
05:56
-
05:40
-
05:15
-
01:00
-
00:00
- 12 января 2024
-
23:52
-
23:44
-
23:32
-
23:23
-
23:10
-
22:40
-
22:38
-
22:34
-
22:32
-
22:30
-
22:23
-
22:21
-
22:17
-
22:09
-
22:00
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:32
-
21:21
-
21:14
-
21:12
-
21:10
Партнерский контент