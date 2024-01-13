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The Hockey News: Мерзликин вряд ли окажется в «Вашингтоне» после его стычки с Уилсоном

The Hockey News: Мерзликин вряд ли окажется в «Вашингтоне» после его стычки с Уилсоном
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Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер оценила вероятность обмена голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпера на его коллегу из «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина.

«Лично я не вижу вероятности обмена Дарси Кемпера. Соответствуют ли его показатели тому, что команда ожидала от него в этом сезоне? Нет, но его игра не была отвратительно, и вратарская позиция не является главной проблемой команды в данный момент. Что гораздо более существенно, так это трудности в нападении.

Что касается возможного перехода Элвиса Мерзликина, который не просил обмен и заявил, что работает с командой над новым контрактом, я не думаю, что это оправдало бы себя. Мерзликин не был стабилен и испытывал трудности в «Коламбусе», а учитывая его стычку с Томом Уилсоном и другими игроками «Кэпиталз» в этом сезоне (в матче 22 декабря, — Прим. «Чемпионата»), я не считаю, что это то имя, которое лежит на повестке дня в организации. Его обмен на Кемпера не будет также эквивалентным по своей ценности», — написала Сильбер в своей статье.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Диллон (Элерс, Шайфли) – 03:12     2:0 Перфетти (Сэмберг, Шмидт) – 30:50     3:0 Моррисси (Лаури) – 34:03     4:0 Перфетти – 43:34     5:0 Виларди (Лаури, Перфетти) – 49:29 (pp)    
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