The Hockey News: Мерзликин вряд ли окажется в «Вашингтоне» после его стычки с Уилсоном

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер оценила вероятность обмена голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпера на его коллегу из «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина.

«Лично я не вижу вероятности обмена Дарси Кемпера. Соответствуют ли его показатели тому, что команда ожидала от него в этом сезоне? Нет, но его игра не была отвратительно, и вратарская позиция не является главной проблемой команды в данный момент. Что гораздо более существенно, так это трудности в нападении.

Что касается возможного перехода Элвиса Мерзликина, который не просил обмен и заявил, что работает с командой над новым контрактом, я не думаю, что это оправдало бы себя. Мерзликин не был стабилен и испытывал трудности в «Коламбусе», а учитывая его стычку с Томом Уилсоном и другими игроками «Кэпиталз» в этом сезоне (в матче 22 декабря, — Прим. «Чемпионата»), я не считаю, что это то имя, которое лежит на повестке дня в организации. Его обмен на Кемпера не будет также эквивалентным по своей ценности», — написала Сильбер в своей статье.