Экс-голкипера «Автомобилиста» Коваржа увезли на носилках после попадания шайбы в шею

Вратарь «Спарты» Якуб Коварж получил повреждение в игре с ХК «Либерец» (4:3) и не смог доиграть встречу.

Как сообщает Sports.cz, в середине второго периода встречи игрок «Либерец» попал голкиперу в шею, после чего экс-игрока «Автомобилиста» увезли со льда на носилках.

Фото: www.profimedia.cz

В игру вступил партнёр Коваржа по команде — Йозеф Коренар. После матча Йозеф прокомментировал эпизод:

«Переживал за партнёра? Да, конечно. Я получал бросок в шею во время тренировки около месяца назад. Не такой бросок, как сегодня у Коваржа, но это шок, это просто выбивает из строя.

Они сказали, что нашли шайбу у него в нагруднике. Его мышцы, вероятно, сильно повреждены, и он какое-то время будет неподвижен, не будет двигать головой. Я знаю, что если шайба прилетит в маску, то на следующий день у тебя болит голова, ты плохо спишь. Ведь это давление на шею, мышцы, голову», — заявил Коренар.

Коварж провёл в «Автомобилисте» 381 матч, оформил 43 шат-аута и отбил 9990 бросков. Также голкипер трижды участвовал в Матче звёзд КХЛ.