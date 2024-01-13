Торторелла прокомментировал волевую победу «Филадельфии» над «Миннесотой»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ), в котором его команда проигрывала по ходу третьего периода 1:3.

«В первых двух периодах ни одна из команд не продемонстрировала своих максимальных возможностей. Мы допустили пару ошибок, которые привели к шайбам в наши ворота, но мы продолжали играть. Мне понравилась игра команды. Они просто продолжали играть и находить свои шансы», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

«Филадельфия» набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре 14 января «Флайерз» сыграют на выезде с «Виннипег Джетс».