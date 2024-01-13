Торторелла прокомментировал волевую победу «Филадельфии» над «Миннесотой»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ), в котором его команда проигрывала по ходу третьего периода 1:3.
«В первых двух периодах ни одна из команд не продемонстрировала своих максимальных возможностей. Мы допустили пару ошибок, которые привели к шайбам в наши ворота, но мы продолжали играть. Мне понравилась игра команды. Они просто продолжали играть и находить свои шансы», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.
«Филадельфия» набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре 14 января «Флайерз» сыграют на выезде с «Виннипег Джетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Юханссон (Эрикссон Эк) – 20:51 1:1 Фараби (Конечны, Кутюрье) – 23:37 2:1 Хартман (Голигоски, Богосян) – 41:48 3:1 Болди (Миддлтон, Хартман) – 44:38 3:2 Фёрстер (Лотон, Уокер) – 49:31 3:3 Типпетт (Конечны, Драйсдейл) – 50:56 3:4 Фараби (Замула, Типпетт) – 63:36 (pp)
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