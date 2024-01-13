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Торторелла стал четвёртым действующим тренером НХЛ, кто одержал 300 побед после камбэка

Торторелла стал четвёртым действующим тренером НХЛ, кто одержал 300 побед после камбэка
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла в игре с «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ) одержал свою 300-ю победу после камбэка в Национальной хоккейной лиге. «Лётчики» проигрывали по ходу третьего периода со счётом 1:3.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Торторелла стал четвёртым действующим тренером, кто одержал 300 и более таких побед в лиге. Ранее данным достижением отметились Пол Морис (337), Линди Рафф (326) и Питер Лавиолетт (318). Всего же в рамках НХЛ Торторелла стал девятым тренером с 300+ победами после камбэка.

«Филадельфия Флайерз» после сегодняшней победы набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре 14 января «Флайерз» сыграют на выезде с «Виннипег Джетс».

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