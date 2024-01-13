Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Олег Знарок ругался сильно!» Яковлев — об игре за чемпионский СКА

«Олег Знарок ругался сильно!» Яковлев — об игре за чемпионский СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о работе с тренером Олегом Знарком в чемпионском сезоне СКА.

«Кубок мы выиграли в Магнитогорске, для меня это было вдвойне приятнее! А команда действительно была такой, что вопрос был только в том — с каким счётом мы выиграем. Некоторые матчи начинали с 0:3, 0:4, потом только включались. Олег Валерьевич Знарок ругался сильно! Много звёзд в команде, это тоже большой опыт — находиться с ними каждый день, смотреть, как они себя ведут, как они питаются, следят за собой», — цитирует Яковлева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Магнитка» в нынешнем сезоне КХЛ провела 51 встречу, в которых набрала 72 результативных балла, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции лиги. В следующем матче подопечные Андрея Разина сыграют в Москве со «Спартаком» 14 января.

Материалы по теме
Гераськин — об эпизоде в игре со СКА: Сергеев попал клюшкой в ноги и об неё же споткнулся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android