Экс-голкипер «Автомобилиста» Коварж рассказал о своём состоянии после попадания шайбой

Вратарь «Спарты» Якуб Коварж рассказал о своём состоянии после попадания шайбы в шею в игре с ХК «Либерец» (4:3). Напомним, в середине второго периода встречи игрок «Либерец» попал голкиперу в шею, после чего экс-игрока «Автомобилиста» увезли со льда на носилках.

«Спасибо за сообщения, полные поддержки, это меня очень обрадовало. В качестве меры предосторожности я провёл ночь в больнице Либерца. У меня синяки, но сейчас чувствую себя намного лучше. Спасибо за заботу, до скорой встречи на стадионе», — написал Коварж на своей странице в социальной сети.

Напомним, Коварж провёл в «Автомобилисте» 381 матч, оформил 43 шат-аута и отбил 9990 бросков. Также голкипер трижды участвовал в Матче звёзд КХЛ.