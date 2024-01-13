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Жафяров в «Авангарде» за 7 матчей набрал 5 очков, в «Ак Барсе» за 17 встреч было 2 балла

В Хабаровске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В этой встрече нападающий «ястребов» Дамир Жафяров набрал два очка. Жафяров поучаствовал в голе Николая Прохоркина и забросил победную шайбу в этом матче.

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Всего же за омский клуб Дамир набрал 5 (2+3) очков в семи встречах. В «Авангард» игрок перешёл из «Ак Барса» перед закрытием трансферного окна. За казанский клуб форвард в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.