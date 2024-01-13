Кёртис Валк объяснил поражение «Автомобилиста» в игре с «Ладой»

30-летний казахстанский нападающий «Автомобилиста» канадского происхождения Кёртис Валк прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (3:4 ОТ).

«Сегодня соперник отыгрывался за прошлую встречу, мы медленно начали матч сегодня, пришлось возвращаться в игру. Каждый раз, когда проигрываешь одному сопернику, ты пытаешься удивить его в следующем матче, сегодня им это удалось, это работящая команда. В концовке Стефан продемонстрировал отличную, очень умную игру. В эпизоде с голом всё сложилось удачно, обычно я стараюсь убирать клюшку, когда Эберт бросает по воротам», — приводит слова Валка пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Валк принял участие в 45 матчах за «Автомобилист», в которых отметился 23 (7+16) результативными действиями при показателе полезности «+1».