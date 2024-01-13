Кудашов – о Моторыгине на плей-офф: предубеждения нет. Помню, как появился Варламов

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о планах команды после победы над «Торпедо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также высказался о ситуации с голкиперами команды.

«В паузу дадим выходной, а дальше начинается подготовка к следующему этапу из 6 матчей через день. Насколько доволен реакцией команды на изменения в подготовке, которые были сделаны после Нового года? Здесь нельзя говорить чисто об изменениях. Здесь всё вместе: изменения в подготовке и отношения игроков к этой подготовке. Можно дать любые тренировки, но игроки будут выполнять их, сберегая себя, и тогда эффекта никакого не будет. Игроки сами понимают и поняли, для чего мы это делаем, и какой эффект мы хотим получить. Идём по тем же лекалам.

Ожиганов – атакующий защитник, поэтому нет ничего удивительного, что он так исполнил выход «один на один». С Гусевым они вместе много общаются, поэтому он у него перенимает.

План по вратарям на плей-офф? Планы всегда есть, но настолько ещё далеко – вроде бы и рядом, но ещё далеко. Я уже не раз говорил, что я очень доволен нашей бригадой вратарей. У нас три прекрасных вратаря, и вопрос, кто в каком состоянии подойдёт, в игровом плане, в плане травм, болезней. Я уже предвижу вопрос, почему Моторыгин сыграл пять матчей подряд. Потому что мы знаем Коновалова и Волкова, которые играли в прошлом плей-офф, и являются опытными и зрелыми вратарями. Мы хотели посмотреть, как Моторыгин будет держать интенсивный уровень игры. Сейчас у нас приятный выбор на дальнейший выбор стратегии.

Нет ли у меня предубеждения, что молодой вратарь не может начинать плей-офф? У меня нет. Я был в ситуации, когда, будучи игроком «Локомотива», там появился Семён Варламов. Такой же молодой парень, а у нас тогда, по-моему, было два финна. И вот он появился и больше свои ворота не отдал», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 21-летний Максим Моторыгин провёл в нынешнем сезоне 18 матчей в составе «Динамо», в которых одержал 10 побед, отразив 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,06.