Рашевский: помню себя в возрасте Чернышова – сидел на лавке в молодёжке

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился мнением о своём 18-летнем одноклубнике Игоре Чернышове, отметившимся второй заброшенной шайбой в сезоне в игре с нижегородским «Торпедо» (6:1).

«Что думаю о таланте Игоря Чернышова? Он быстрый молодой нападающий с хорошими руками и видением площадки, с ним приятно играть. Я помню себя в его возрасте, по-моему, вообще в этом возрасте сидел на лавке в молодёжке. Он очень быстро прогрессирует, и я надеюсь, что он добьётся больших высот», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в нынешнем сезоне Чернышов принял участие в 23 матчах за московское «Динамо», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.