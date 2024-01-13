Форвард «Динамо» Чернышов: создаю немало моментов, но реализовать получается не всё

18-летний российский нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов объяснил, почему сменил маску на визор спустя несколько месяцев после совершеннолетия, а также высказался о проблемах с реализацией моментов.

«Задумывался об этом еще месяца за два до своего дня рождения. И сперва решил, что по ходу сезона ничего менять не буду — доиграю его в маске, а к визору начну привыкать на летних сборах. Но ближе ко дню рождения передумал, решил, что все же сменю маску на визор. Сначала решил заказать капу, но из-за плотного графика все как-то затянулось. В итоге с новой капой и визором я начал тренироваться только в новогоднюю паузу. Но после одной из тренировок капу потерял, пришлось возвращать маску. Сыграл в ней против «Куньлуня» и «Спартака». И тут мне позвонили, что капа нашлась! Вот с этого момента и начал в визоре играть.

Откуда в 18 лет такое хладнокровие в завершении атак? Не скажу, что я всегда хладнокровен на сто процентов. На самом деле тут есть проблема, потому что создаю немало моментов, но реализовать их все не получается. Понятно, что всегда забивать нельзя, но хотелось бы делать это чаще. Любой гол — дело случая. Ведь стараешься в каждом моменте, но иногда все четко получается, а порой какой-то «кекс», и плотный бросок не удается», — приводит слова Чернышова пресс-служба московского «Динамо» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Чернышов принял участие в 22 матчах за московское «Динамо», в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.