«Оттава» поместила вратаря Антона Форсберга в долгосрочный список травмированных

31-летний шведский голкипер Антон Форсберг помещён «Оттава Сенаторз» в долгосрочный список травмированных игроков. Об этом сообщает портал CapFriendly.

Вратарь получил травму паха в прошедшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:5).

Напомним, в нынешнем сезоне Форсберг принял участие в 16 матчах НХЛ, в которых одержал семь побед, отразив 88,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,35. Всего в НХЛ он провёл 146 встреч со статистикой в 90,6% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,11 шайбы за игру. Ранее он выступал в НХЛ в составе «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Каролина Харрикейнз».

Его трёхлетний контракт с «Оттавой» на общую сумму в $ 8,25 ($ 2,25 млн за сезон) истекает по окончании сезона-2024/2025.