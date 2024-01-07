«Оттава» намерена обратиться к Тарасенко с просьбой отказаться от пункта о запрете обмена

Находящаяся в глубоком игровом кризисе «Оттава Сенаторз» раздумывает над расставанием с 33-летним российским нападающим Владимиром Тарасенко. Об этом информирует Ottawa Sun.

Как отмечает источник, «Оттава» уже в ближайшее время планирует обменять 28-летнего чешского форварда Доминика Кубалика. Вслед за ним команду может покинуть и Владимир Тарасенко, к которому в ближайшие месяцы собираются обратиться с просьбой об отказе от пункта контракта о запрете обмена, чтобы расстаться с игроком в дедлайн НХЛ.

В нынешнем сезоне Тарасенко принял участие в 33 матчах за «Оттаву», в которых отметился 24 (8+16) результативными действиями при показателе полезности «+8». Его годичное соглашение с клубом на $ 5 млн истекает уже по окончании сезона.