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«Вашингтон» без Овечкина одержал волевую победу над «Рейнджерс». У Кузнецова – голевая

«Вашингтон» без Овечкина одержал волевую победу над «Рейнджерс». У Кузнецова – голевая
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, а гости, тем самым, потерпели уже четвёртое поражение кряду.

Счёт в матче был открыт защитником «синерубашечников» Адамом Фоксом в первом периоде. К концу всё того же игрового отрезка хозяева сумели восстановить паритет усилиями Энтони Манты. Во втором периоде всё тот же Фокс оформил дубль, вновь выведя гостей вперёд. В третьем периоде хозяева сумели перевернуть ход игры – сначала Ник Дауд с передачи россиянина Евгения Кузнецова сравнял счёт матча, а уже через несколько минут Ти Джей Оши вывел хозяев вперёд впервые в игре.

32-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 44 секунды и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «-1». Он прервал свою девятиматчевую серию с набранными очками. Его соотечественник и одноклубник вратарь Игорь Шестёркин остался в запасе на этот матч.

31-летний форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, отметившийся голевым пасом, за 16.13 на площадке заработал показатель полезности «+1». Он прервал трёхматчевую серию без очков, на его счету 14 (6+8) результативных действий в 36 матчах.

Российский звёздный нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил эту игру из-за травмы нижней части тела.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Кайлли, Крайдер) – 13:23     1:1 Манта (Макмайкл) – 17:50     1:2 Фокс – 25:15     2:2 Дауд (Кузнецов, Карлсон) – 46:36     3:2 Оши (Строум, Эдмундсон) – 48:29    
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