Только две команды НХЛ забросили меньше «Вашингтона» после отрезка в 40+ матчей сезона

«Вашингтон Кэпиталз» на экваторе сезона демонстрирует скудную статистику по количеству заброшенных шайб. Меньше столичных забросили только две команды.

Встреча с «Нью-Йорк Рейнджерс» стала для подопечных Спенсера Карбери уже 40-й в нынешнем сезоне. При этом «столичные» так и не покорили отметку в 100 заброшенных шайб в сезоне – после этой игры на их счету 98 голов. Меньше только у «Чикаго Блэкхоукс» (96) и «Сан-Хосе Шаркс» (84), замыкающих таблицу Западной конференции.

Напомним, что «Вашингтон Кэпиталз», набрав 46 очков в 40 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Уже сегодня, в воскресенье, 14 января, «столичные» проведут второй спаренный матч с «Рейнджерс» (начало игры – 21:00 мск).