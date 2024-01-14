Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Только две команды НХЛ забросили меньше «Вашингтона» после отрезка в 40+ матчей сезона

Только две команды НХЛ забросили меньше «Вашингтона» после отрезка в 40+ матчей сезона
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» на экваторе сезона демонстрирует скудную статистику по количеству заброшенных шайб. Меньше столичных забросили только две команды.

Встреча с «Нью-Йорк Рейнджерс» стала для подопечных Спенсера Карбери уже 40-й в нынешнем сезоне. При этом «столичные» так и не покорили отметку в 100 заброшенных шайб в сезоне – после этой игры на их счету 98 голов. Меньше только у «Чикаго Блэкхоукс» (96) и «Сан-Хосе Шаркс» (84), замыкающих таблицу Западной конференции.

Напомним, что «Вашингтон Кэпиталз», набрав 46 очков в 40 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Уже сегодня, в воскресенье, 14 января, «столичные» проведут второй спаренный матч с «Рейнджерс» (начало игры – 21:00 мск).

Статистика НХЛ сезона-2023/2024.
Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» без Овечкина одержал волевую победу над «Рейнджерс». У Кузнецова – голевая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android