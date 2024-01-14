«Вашингтон» без Овечкина победил в первой же игре. В прошлом сезоне выиграл всего один раз
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в первом же матче без российского нападающего Александра Овечкина. Напомним, в матче регулярного чемпионата команда обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).
Примечательно, что по итогам всего прошлого сезона «Вашингтон» выиграл один матч без Овечкина, а также потерпел восемь поражений.
Напомним, Овечкин не принял участия в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых отметился 27 (8+19) результативными действиями при показателе полезности «-11».
Всего за карьеру в лиге на счету форварда 1386 матчей, в которых он забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи.
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