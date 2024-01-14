Никита Кучеров стал пятым действующим игроком НХЛ с 20 периодами с тремя набранными очками

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «молний».

В составе «Тампы» ассистентский хет-трик оформил российский нападающий Никита Кучеров, который трижды ассистировал партнёрам во втором периоде. 30-летний форвард 20-й раз за карьеру в НХЛ набрал три очка в одном периоде, став пятым действующим игроком лиги, кому покорилось это достижение.

Первое место по этому показателю делят капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (по 24), третье место делят капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн (по 22).