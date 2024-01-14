Макдэвид повторил достижение Лемье в НХЛ и вплотную приблизился к показателю Лафлёра

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.

Автором победной шайбы стал защитник Эван Бушар, реализовавший большинство на третьей минуте дополнительного времени. Его ассистентами выступили Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Канадский форвард продлил серию с набранными очками до 10 матчей, в 14-й раз за карьеру сумев добраться до этой отметки. 26-летний Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ с 14+ сериями из 10+ матчей с набранными очками.

Коннор повторил достижение Марио Лемье (14). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит лучшему бомбардиру и снайперу в истории НХЛ Уэйну Гретцки (31), а на втором месте располагается Ги Лафлёр (15).