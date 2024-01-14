Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид повторил достижение Лемье в НХЛ и вплотную приблизился к показателю Лафлёра

Макдэвид повторил достижение Лемье в НХЛ и вплотную приблизился к показателю Лафлёра
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.

Автором победной шайбы стал защитник Эван Бушар, реализовавший большинство на третьей минуте дополнительного времени. Его ассистентами выступили Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Канадский форвард продлил серию с набранными очками до 10 матчей, в 14-й раз за карьеру сумев добраться до этой отметки. 26-летний Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ с 14+ сериями из 10+ матчей с набранными очками.

Коннор повторил достижение Марио Лемье (14). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит лучшему бомбардиру и снайперу в истории НХЛ Уэйну Гретцки (31), а на втором месте располагается Ги Лафлёр (15).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 01:43 (pp)     1:1 Драйзайтль (Фёгеле, Кейн) – 40:38     1:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 62:01 (pp)    
Материалы по теме
«Эдмонтон» впервые в истории клуба одержал 10 побед подряд. Бушар забил в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android