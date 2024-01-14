Макдэвид повторил достижение Лемье в НХЛ и вплотную приблизился к показателю Лафлёра

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.
Автором победной шайбы стал защитник Эван Бушар, реализовавший большинство на третьей минуте дополнительного времени. Его ассистентами выступили Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.
Канадский форвард продлил серию с набранными очками до 10 матчей, в 14-й раз за карьеру сумев добраться до этой отметки. 26-летний Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ с 14+ сериями из 10+ матчей с набранными очками.
Коннор повторил достижение Марио Лемье (14). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит лучшему бомбардиру и снайперу в истории НХЛ Уэйну Гретцки (31), а на втором месте располагается Ги Лафлёр (15).
- 14 января 2024
-
07:30
-
07:08
-
06:41
-
06:35
-
06:23
-
06:10
-
06:09
-
05:56
-
05:46
-
05:33
-
05:24
-
05:15
-
04:50
-
04:32
-
03:35
-
03:03
-
02:52
-
02:45
-
02:34
-
01:33
-
00:03
- 13 января 2024
-
23:53
-
23:41
-
23:34
-
23:21
-
23:05
-
22:56
-
22:49
-
22:37
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
21:56
-
21:49
-
21:42