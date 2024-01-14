«Калгари» одержал третью победу подряд, обыграв на выезде «Вегас»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Калгари». Победу в матче одержали «Флэймз» со счётом 3:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коулман (Баклунд, Андерссон) – 11:06 (pp) 0:2 Кадри (Зари) – 13:04 0:3 Баклунд (Манджапане, Коулман) – 37:09 1:3 Стивенсон (Стоун, Мартинес) – 48:54
«Калгари» отметились двумя забитыми голами в середине первого периода, когда отличились Блейк Коулман и Назем Кадри. Отметим, что Коулман реализовал большинство после удаления российского нападающего «Голден Найтс» Ивана Барбашёва. В конце второго периода «Флеймз» увеличили своё преимущество до трёх шайб благодаря голу Микаэля Баклунда. «Вегасу» удалось размочить счёт лишь в середине третьего периода, когда гол забил Чандлер Стивенсон.
«Калгари» одержали третью победу подряд. «Вегас» потерпел восьмое поражение в последних 11 матчах.
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