«Калгари» одержал третью победу подряд, обыграв на выезде «Вегас»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Калгари». Победу в матче одержали «Флэймз» со счётом 3:1.

«Калгари» отметились двумя забитыми голами в середине первого периода, когда отличились Блейк Коулман и Назем Кадри. Отметим, что Коулман реализовал большинство после удаления российского нападающего «Голден Найтс» Ивана Барбашёва. В конце второго периода «Флеймз» увеличили своё преимущество до трёх шайб благодаря голу Микаэля Баклунда. «Вегасу» удалось размочить счёт лишь в середине третьего периода, когда гол забил Чандлер Стивенсон.

«Калгари» одержали третью победу подряд. «Вегас» потерпел восьмое поражение в последних 11 матчах.