Проворов — о поражении от «Сиэтла»: «Коламбусу» нужно уметь удерживать лидерство

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов остался разочарован поражением от «Сиэтла» (4:7). Россиянин отметился дублем в матче, по ходу которого «Блю Джекетс» трижды вели в счёте.

«Чтобы быть хорошей командой, нужно уметь удерживать лидерство и выигрывать матчи. Пока нам это не удаётся.

Во втором периоде в целом как команда мы старались сделать слишком много, ушли от того, что работало у нас в первом периоде. На второй перерыв мы вышли с отставанием в один гол. После этого мы сильно давили, но иногда, когда пытаешься догнать соперника, это не всегда получается», — цитирует Проворова пресс-служба клуба.

«Коламбус» потерпел третье поражение кряду и пятое в последних шести матчах. «Блю Джекетс» занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции НХЛ.