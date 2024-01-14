Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Проворов — о поражении от «Сиэтла»: «Коламбусу» нужно уметь удерживать лидерство

Проворов — о поражении от «Сиэтла»: «Коламбусу» нужно уметь удерживать лидерство
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов остался разочарован поражением от «Сиэтла» (4:7). Россиянин отметился дублем в матче, по ходу которого «Блю Джекетс» трижды вели в счёте.

«Чтобы быть хорошей командой, нужно уметь удерживать лидерство и выигрывать матчи. Пока нам это не удаётся.

Во втором периоде в целом как команда мы старались сделать слишком много, ушли от того, что работало у нас в первом периоде. На второй перерыв мы вышли с отставанием в один гол. После этого мы сильно давили, но иногда, когда пытаешься догнать соперника, это не всегда получается», — цитирует Проворова пресс-служба клуба.

«Коламбус» потерпел третье поражение кряду и пятое в последних шести матчах. «Блю Джекетс» занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Проворов (Фантилли) – 01:41     1:1 Эберле (Ларссон, Татар) – 11:37     2:1 Проворов (Марченко, Пик) – 12:10     2:2 Макканн (Бьёркстранд) – 15:31     3:2 Марченко (Боквист, Годро) – 24:43 (pp)     3:3 Картье (Данн, Гурд) – 29:45     3:4 Бьёркстранд (Макканн, Шульц) – 33:42 (pp)     3:5 Макканн (Шварц, Дюмулен) – 46:17     3:6 Дюмулен (Шульц, Веннберг) – 48:28     4:6 Бемстрём (Джонсон, Пик) – 52:29     4:7 Толванен (Гурд, Бьёркстранд) – 58:55    
Материалы по теме
Исторический матч Марченко! Отметил юбилей в НХЛ, повторив рекорд легенды «Коламбуса»
Исторический матч Марченко! Отметил юбилей в НХЛ, повторив рекорд легенды «Коламбуса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android