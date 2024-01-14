Проворов — о поражении от «Сиэтла»: «Коламбусу» нужно уметь удерживать лидерство

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов остался разочарован поражением от «Сиэтла» (4:7). Россиянин отметился дублем в матче, по ходу которого «Блю Джекетс» трижды вели в счёте.
«Чтобы быть хорошей командой, нужно уметь удерживать лидерство и выигрывать матчи. Пока нам это не удаётся.
Во втором периоде в целом как команда мы старались сделать слишком много, ушли от того, что работало у нас в первом периоде. На второй перерыв мы вышли с отставанием в один гол. После этого мы сильно давили, но иногда, когда пытаешься догнать соперника, это не всегда получается», — цитирует Проворова пресс-служба клуба.
«Коламбус» потерпел третье поражение кряду и пятое в последних шести матчах. «Блю Джекетс» занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции НХЛ.
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