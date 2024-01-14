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Тарасенко — о победе над «Сан-Хосе»: не должны были доводить игру до нервной концовки

Тарасенко — о победе над «Сан-Хосе»: не должны были доводить игру до нервной концовки
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Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко оценил победу в матче с «Сан-Хосе» (5:4). Россиянин забил победный гол за пять секунд до конца третьего периода.

«Я не собираюсь врать, выигрывать – это приятно. Прежде всего, мы не должны были пропускать гол, который сравнял счёт. Мы должны убедиться, что шайба находится подальше от ворот и не доводить до нервной концовки, в которой нам удалось забить победный гол. Очень приятно выиграть игру», — цитирует Тарасенко TSN.

Шайба Тарасенко делит второе место среди самых поздних голов в истории франшизы. Ещё более поздний гол удалось исполнить Нику Фолиньо в 2011 году, когда он забросил шайбу за четыре секунды до конца матча.

После 38 матчей «Оттава» занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции с 30 очками.

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