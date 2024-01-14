Защитник «Оттавы» Артём Зуб установил личный рекорд по количеству очков за матч в НХЛ
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Сегодня, 14 января, «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:4 (2:1, 2:2, 1:1).
Тремя результативными передачами отметился российский защитник «Оттавы» Артём Зуб. Россиянин установил личный рекорд результативности в отдельном матче регулярных чемпионатов НХЛ. Также Зуб отметился семью бросками по воротам, что тоже стало личным рекордом для россиянина.
В текущем сезона Зуб провёл 30 матчей, в которых набрал 14 очков — забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач. Всего в НХЛ на счету россиянина 211 матчей и 60 набранных очков — 15 голов и 45 результативных передач.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Жиру (Ткачук, Зуб) – 04:12 2:0 Шабо – 09:58 2:1 Дюклер (Барабанов, Ферраро) – 12:35 2:2 Власик (Дюклер, Гранлунд) – 23:53 2:3 Лабанк (Ферраро, Хоффман) – 26:20 3:3 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 27:11 4:3 Батерсон (Зуб, Штюцле) – 32:59 4:4 Задина (Гертл, Ферраро) – 56:56 5:4 Тарасенко (Зуб, Штюцле) – 59:55
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