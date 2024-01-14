Защитник «Оттавы» Артём Зуб установил личный рекорд по количеству очков за матч в НХЛ

Сегодня, 14 января, «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:4 (2:1, 2:2, 1:1).

Тремя результативными передачами отметился российский защитник «Оттавы» Артём Зуб. Россиянин установил личный рекорд результативности в отдельном матче регулярных чемпионатов НХЛ. Также Зуб отметился семью бросками по воротам, что тоже стало личным рекордом для россиянина.

В текущем сезона Зуб провёл 30 матчей, в которых набрал 14 очков — забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач. Всего в НХЛ на счету россиянина 211 матчей и 60 набранных очков — 15 голов и 45 результативных передач.