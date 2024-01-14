Дубль Берлёва помог «Адмиралу» взять уверенный реванш у «Сибири»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Сибирью». Уверенную победу в матче со счётом 5:2 одержала дальневосточная команда.
Счёт в матче на 31-й минуте открыл нападающий «Адмирала» Антон Берлёв. Под занавес второго периода форвард оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. На старте третьего периода «Адмирал» увеличил своё преимущество благодаря голам Александра Шевченко и Прохора Корбита. «Сибири» удалось размочить счёт благодаря голу в большинстве Энди Андреоффа. Пятую шайбу владивостокцев забросил Кирилл Петьков.
Таким образом, «Адмиралу» удалось взять реванш за поражение в предыдущем матче.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Берлёв (Горшков, Янчевский) – 30:56 (5x5) 2:0 Берлёв (Завгородний, Аноховский) – 37:47 (5x4) 3:0 Шевченко (Аноховский) – 40:36 (5x5) 4:0 Корбит (Гутик, Пу) – 43:05 (5x4) 4:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 50:01 (6x4) 5:1 Петьков (Паутов) – 50:38 (5x5) 5:2 Мёрфи (Андреофф, Климович) – 57:10 (5x5)
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