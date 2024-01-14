Дубль Берлёва помог «Адмиралу» взять уверенный реванш у «Сибири»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Сибирью». Уверенную победу в матче со счётом 5:2 одержала дальневосточная команда.

Счёт в матче на 31-й минуте открыл нападающий «Адмирала» Антон Берлёв. Под занавес второго периода форвард оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. На старте третьего периода «Адмирал» увеличил своё преимущество благодаря голам Александра Шевченко и Прохора Корбита. «Сибири» удалось размочить счёт благодаря голу в большинстве Энди Андреоффа. Пятую шайбу владивостокцев забросил Кирилл Петьков.

Таким образом, «Адмиралу» удалось взять реванш за поражение в предыдущем матче.