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Дубль Берлёва помог «Адмиралу» взять уверенный реванш у «Сибири»

Дубль Берлёва помог «Адмиралу» взять уверенный реванш у «Сибири»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Сибирью». Уверенную победу в матче со счётом 5:2 одержала дальневосточная команда.

Счёт в матче на 31-й минуте открыл нападающий «Адмирала» Антон Берлёв. Под занавес второго периода форвард оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. На старте третьего периода «Адмирал» увеличил своё преимущество благодаря голам Александра Шевченко и Прохора Корбита. «Сибири» удалось размочить счёт благодаря голу в большинстве Энди Андреоффа. Пятую шайбу владивостокцев забросил Кирилл Петьков.

Таким образом, «Адмиралу» удалось взять реванш за поражение в предыдущем матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Берлёв (Горшков, Янчевский) – 30:56 (5x5)     2:0 Берлёв (Завгородний, Аноховский) – 37:47 (5x4)     3:0 Шевченко (Аноховский) – 40:36 (5x5)     4:0 Корбит (Гутик, Пу) – 43:05 (5x4)     4:1 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 50:01 (6x4)     5:1 Петьков (Паутов) – 50:38 (5x5)     5:2 Мёрфи (Андреофф, Климович) – 57:10 (5x5)    
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