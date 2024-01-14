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Карбери — о победе над «Рейнджерс»: мы контролировали игру большую часть матча

Карбери — о победе над «Рейнджерс»: мы контролировали игру большую часть матча
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

«Мне понравилось многое из того, что мы сделали. Мне в целом понравилась наша игра. Во втором периоде был отрезок, в котором мы немного упустили нить игры, но начало матча было отличным. Третий период, очевидно, был отличным. Мы оказывали хорошее продолжительное давление на соперника и подолгу контролировали игру», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Отметим, что в этом матче не принимал участия капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, пропустивший встречу из-за травмы нижней части тела. Примечательно, что по итогам всего прошлого сезона «Вашингтон» выиграл один матч без Овечкина, а также потерпел восемь поражений. Повторный матч между командами пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 15 января.

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