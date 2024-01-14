Кривокрасов — о поражении от «Адмирала»: сами себе «привезли» нелепый гол

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (2:5) и заявил, что до середины встречи шла ровная игра, но череда ошибок игроков новосибирской команды привела к нескольким пропущенным голам.

«Игра была ровная с первых минут. Ни у нас, ни у соперника ничего не получалось. Но мы пропустили гол, который нас подкосил. Ну и гол в большинстве был нелепый, сами, считайте, «привезли», себе голы, которые не должны были пропускать. Не должны были допускать ошибок, которые привели к этим голам. А так, в принципе, игра была ровная. А потом всё пошло по накатанной», — цитирует Кривокрасова официальный сайт КХЛ.

«Адмиралу» удалось взять реванш за поражение в предыдущем матче от «Сибири» со счётом 2:4. Следующий матч «Сибирь» проведёт на домашней площадке с «Салаватом Юлаевым» 18 января.