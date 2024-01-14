«Мы в долгу перед нашими болельщиками». Тамбиев — о первой победе «Адмирала» в 2024 году

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу в матче с новосибирской «Сибирью» со счётом 5:2. Эта победа стала первой в 2024 году для владивостокской команды. «Адмирал» прервал семиматчевую серию поражений и взял реванш у новосибирцев за поражение в прошлом матче.

«У нас получилась целостная игра. Практически 60 минут хорошей, целостной игры. Самое главное – реализация голевых моментов, мы реализовали те многочисленные моменты, которые создали. Забили много красивых шайб – это нужно оставить и развивать. Мне понравились многие действия команды, практически 60 минут контролировали ход игры. Рад, что мы одержали первую победу в 2024 году. Надеюсь, что так и продолжим, потому что мы в долгу перед нашими болельщиками, скрывать не буду», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Благодаря этой победе «Адмирал» ушёл с последнего места в таблице Восточной конференции. После 50 матчей текущего сезона КХЛ в активе дальневосточников 41 очко и 11-е место на Востоке.