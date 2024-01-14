«Точно помню, выпили вина». Бучневич рассказал о своём первом голе в НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич вспомнил, как забил свой первый гол в НХЛ, выступая за «Рейнджерс» в гостевом победном матче с «Бостоном» (5:2) в сезоне-2016/2017.

«Сегодня без очков против «Бостона». Им я забил свою первую в лиге. Была такая история: я не мог забить игр наверное 8–10 первых, но играл вроде нормально, моменты создавал, но забить не получалось. Всё делал, что говорили, играл по заданию, оставался дорабатывал после тренировок, в зале тренировался, все дела, но не получалось забить. И тут в поездку поехали в Бостон, и меня старшие позвали на ужин. Точно помню, были Джирарди, Холден, вина выпили. По итогу вышли на игру и я и Холден первые голы за «Рейнджерс» забили», — написал Бучневич в своём телеграм-канале.

В сегодняшнем матче с «Бостоном» (3:4 ОТ) Бучневич не отметился результативными баллами. Всего в НХЛ на счету 28-летнего нападающего 476 матчей, в которых Павел забросил 148 шайб и отдал 222 результативные передачи, записав на свой счёт 370 очков.