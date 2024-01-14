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«Точно помню, выпили вина». Бучневич рассказал о своём первом голе в НХЛ

«Точно помню, выпили вина». Бучневич рассказал о своём первом голе в НХЛ
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Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич вспомнил, как забил свой первый гол в НХЛ, выступая за «Рейнджерс» в гостевом победном матче с «Бостоном» (5:2) в сезоне-2016/2017.

«Сегодня без очков против «Бостона». Им я забил свою первую в лиге. Была такая история: я не мог забить игр наверное 8–10 первых, но играл вроде нормально, моменты создавал, но забить не получалось. Всё делал, что говорили, играл по заданию, оставался дорабатывал после тренировок, в зале тренировался, все дела, но не получалось забить. И тут в поездку поехали в Бостон, и меня старшие позвали на ужин. Точно помню, были Джирарди, Холден, вина выпили. По итогу вышли на игру и я и Холден первые голы за «Рейнджерс» забили», — написал Бучневич в своём телеграм-канале.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2016, воскресенье. 02:05 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бержерон (Маршан) – 03:44 (5x5)     1:1 Холден (Веси, Степан) – 15:09 (5x5)     1:2 Степан (Грабнер, Джирарди) – 17:59 (4x5)     1:3 Хейз (Стаал, Кляйн) – 22:18 (4x5)     1:4 Бучневич (Степан, Шей) – 53:37 (5x4)     2:4 Пастрняк (Нэш, Карло) – 54:46 (4x5)     2:5 Грабнер – 56:48 (5x5)    

В сегодняшнем матче с «Бостоном» (3:4 ОТ) Бучневич не отметился результативными баллами. Всего в НХЛ на счету 28-летнего нападающего 476 матчей, в которых Павел забросил 148 шайб и отдал 222 результативные передачи, записав на свой счёт 370 очков.

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