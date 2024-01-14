Жамнов: какой-то вирус, у «Спартака» один-два человека каждый день выбывают

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского «Металлурга» (2:6) высказался о тяжёлой ситуации с выбором игроков на встречи из-за различных заболеваний и повреждений.

«Филин и Рукавишников заболели. Вчера ещё Варюшкин заболел, сейчас ещё некоторые ребята в перспективе могут тоже заболеть. Может быть, какой-то вирус. Я пока держусь. Сусуев долгое время не играл, решили отправить его с «Химиком», чтобы была игровая практика, потом вернуть. Но у нас за два дня заболело четыре-пять человек плюс микротравмы.

Беляев в центре первого звена – неплохо. Но это только одна игра. Какое-то время смотрелось неплохо, потом решили Анселя туда ввести. То в одном сочетании выпадает игрок, то в другом. Плюс ребята сегодня только приехали из Воскресенска, хотели посмотреть, как лучше их использовать. Поймите, я сейчас не могу понять, что завтра у нас будет с составом. Потихоньку вирус идёт и один-два человека каждый день выбывают.

Конечно, проигранные вбрасывания влияют на игру. Но у нас весь процент вбрасываний сейчас травмирован. Беляев не играл два года в центре, этот навык пропадает, когда не играешь. Ансель Галимов периодически играет то на фланге, то в центре. Бурмистров проиграл сегодня все вбрасывания. Мансуров перестал выходить? Мы пытались, но там пошли удаления, а так старались доиграть всеми четырьмя звеньями. Единственное, в конце Порядина сняли, там небольшой ушиб. Он вернулся, сыграл отрезок, я увидел, что он ощущает дискомфорт, и сказал, что лучше уйти. Не думаю, что там что-то серьёзное, но посмотрим завтра», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.