Жамнов: Морозов — первый, который вернётся в состав «Спартака». Но когда, посмотрим

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о восстановлении травмированного 23-летнего российского нападающего Ивана Морозова.

«Морозов – первый, который вернётся. Но когда, посмотрим. Думаю, завтра уже будем понимать. Завтра у него обследование, после этого, если доктора дадут добро, то он начнёт тренироваться с командой. А дальше уже будем смотреть», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в нынешнем сезоне Морозов принял участие в 30 матчах за «Спартак», в которых отметился 31 (9+22) результативным действием при показателе полезности «+11». Всего за карьеру в КХЛ на его счету 156 встреч и 90 (3+56) очко при коэффициенте полезности «+43». Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.