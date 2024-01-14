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Юров вылетел за борт к сопернику, фанатка удивлялась «Спартаку». Фото победы «Металлурга»

Юров вылетел за борт к сопернику, фанатка удивлялась «Спартаку». Фото победы «Металлурга»
«Спартак» — «Металлург»
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14 января в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Металлург» одержал крупную победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Андрея Разина.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспонеднта «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

40-летний российский нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук впервые вышел на лёд в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:6) в качестве альтернативного капитана красно-белых.

Проведя на льду 17 минут 3 секунды, Илья не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-2». В его активе лишь два броска в створ ворот.

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