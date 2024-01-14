RMNB: стоит признать, Евгений Кузнецов был великолепен в матче с «Рейнджерс»

Журналист интернет-издания Russian Machine Never Breaks Крис Черулло высоко оценил выступление 31-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова во вчерашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).

«Ещё одна игра, которую Евгений Кузнецов проводил на фланге, и стоит признать, он был великолепен. Этим ходом Карбери вводит для Кузнецова некоторые ограничения по игре в обороне, позволяя атаковать с фланга, чего не привыкли видеть игроки обороны соперников. Конечно, хочется ждать от игры Кузнецова большего. Не похоже, чтобы Кузнецов был против своего возможного перехода, но он по-прежнему проводит много времени на льду – четвёртый результат среди форвардов «Кэпиталз» в прошедшем матче», — подметил журналист.

Напомним, 31-летний форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, отметившийся голевым пасом, за 16.13 на площадке заработал показатель полезности «+1». Он прервал трёхматчевую серию без очков. На его счету 14 (6+8) результативных действий в 36 матчах.