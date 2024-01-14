Жамнов — о штрафах за необязательные удаления: может, тоже внесём, как в раздевалке ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возможных решениях проблемы с дисциплиной игроков красно-белых после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:6).

«Есть ли штрафы за необязательные удаления? Не могу сказать, у нас ничего в раздевалке не висит по штрафам. Есть много ненужных удалений, особенно в зоне атаки. В зоне обороны есть моменты, когда ты вынужден удаляться. Посмотрим, может быть, тоже внесём, как в раздевалке ЦСКА (штрафы за удаления. – Прим. «Чемпионата»).

У вратарей тоже кризис? В их защиту скажу так. Если посмотреть последние игры, мы полностью проигрываем наш пятак. У нас четыре игрока на пятаке, два соперника полностью выигрывают единоборство и забивают. О чём мы говорим? Тут не только вратарь. Ясно, есть моменты, когда вратарь мог бы выручить, но в основном мы вчистую проигрываем броски, добивания. Это чисто вина нашей обороны.

А как мы от обороны сыграем? Чтобы играть от обороны, надо иметь таких игроков, которые умеют играть в обороне. У нас больше акцент делался на атаку, и менять что-то… Не могу сказать, что мы иной раз не стараемся откатиться. Мы это делаем в зависимости от соперника, но прям уходить строго в оборону мы сейчас не будем. Не вижу, что игра чисто от обороны поможет. Наоборот, надо сломать этот барьер, чтобы забивать голы. Надо больше злости, чтобы игроки на пятак лезли, чтобы мы создавали трафик перед воротами. А у нас очень много красивой игры, но по периметру», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.