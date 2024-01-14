И. Никитин — об Иванове: недонастрой влияет не только на счёт, но и на здоровье хоккеистов

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о состоянии 25-летнего российского нападающего Георгия Иванова после пропущенного силового приёма в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:2), а также прокомментировал отсутствие форвардов Дениса Алексеева и Егора Аверина, а также защитника Никиты Черепанова.

«Состояние Иванова после пропущенного силового приёма? Я думаю, что это как раз из той же серии вопросов. Не в игре. И тогда пропускаешь такие силовые приёмы. К сожалению, недонастрой влияет не только на счёт, но и на здоровье хоккеистов. Парень должен понять, что это очень ценный товар.

Отсутствие Алексеева? В последних играх он много и в большинстве, и в меньшинстве играл. Немного устал, поэтому дали ему набраться сил и эмоций.

Черепанов? Там есть определённый алгоритм после этой травмы, но и индивидуально зависит. У Андрюхи Сергеева была такая травма, и он через две недели вышел. Здесь чисто от организма зависит, как быстро восстанавливается. Ничего серьёзного, но нужно выдержать определённый алгоритм.

Аверин? Мы ждём его. Егор тренируется с неиграющим составом, но там тоже такая травма, при которой нужно выдерживать сроки. Нельзя раньше времени», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.